Число погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии превысило 16 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли 12 873 человека, ранения получили 62 937 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

По информации CNN, в Сирии число погибших увеличилось до 3162, в том числе 1900 человек в контролируемых повстанцами районах на северо-западе. По данным сирийских государственных СМИ, в подконтрольных правительству районах страны зарегистрировано около 1262 смертей, количество пострадавших не уточняется.

Таким образом, суммарное число погибших в Турции и Сирии составило 16 035 человек.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла. Еще одно землетрясение, силой 7,7 баллов, произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.