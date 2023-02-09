В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение силой 4,8 балла

CentralAsia (CA) - Новое землетрясение силой 4,8 балла зафиксировано в центральной части Турции, свидетельствуют данные сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в четверг, 9 февраля, в 44 км от города Кахраманмараш, который находится на юго-востоке страны.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла. Еще одно землетрясение, силой 7,7 балла, произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.