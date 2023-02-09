Мирзиеев посетил посольство Турции в Узбекистане и выразил соболезнования. Фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утром 9 февраля посетил посольство Турции в Ташкенте и выразил соболезнования турецкому народу в связи с масштабными потерями в результате землетрясений 6 февраля.

«Он попросил Всевышнего упокоить души усопших, пожелал сил и терпениям семьям и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства заверил, что Узбекистан готов оказать Турции всю необходимую помощь.

Шавкат Мирзиёев оставил слова поддержки и сочувствия в книге соболезнований, открытой в посольстве.

«Узбекский и турецкий всегда поддерживают друг друга, деля радости и горести. Узы дружбы, братства и взаимопомощи еще более ярко проявляют свою прочность в такие горестные дни», – написал он.

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В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла. Еще одно землетрясение, силой 7,7 баллов, произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.