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В Индонезии произошло землетрясение силой 5,1 балла
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Землетрясение произошло в восточной части Индонезии на границе с Папуа—Новой Гвинеей. Изначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал силу 5,8 балла, но позже уточнил показатель до 5,1 балла. О разрушениях не сообщалось.

Эпицентр находился в 11 км от города Абепура (62 тыс. человек) и в 23 км от города Джаяпура (134 тыс.) в индонезийской провинции Папуа на острове Новая Гвинея. Очаг находился на глубине 15 км.

В Индонезии часто происходят разрушительные землетрясения, страна находится на втором месте по сейсмоопасности в рейтинге Национального управления океанических и атмосферных исследований. Осенью 2022 года в стране произошло землетрясение силой 5,6 балла, которое привело к сотням погибших.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. Это привело к разрушению тысяч домов. Погибли больше 16 тыс. в Турции и Сирии.

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