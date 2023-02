В Сирии 7-летняя девочка почти сутки защищала брата под завалами. Видео

CentralAsia (CA) - В Соцсетях распространилось видео 7-летней сирийской девочки, защищающей своего младшего брата под обломками после землетрясения. Роликом на своей странице в Twitter поделился представитель ООН Мохамед Сафа.

«Семилетняя сирийская девочка провела 17 часов под обломками здания после землетрясения, защищая младшего брата. Наверняка ей показалось, что прошло 17 лет. Она держала руку над головой малыша, пока они оба находились в ловушке», - пишет Tribune India.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO — Mohamad Safa (@mhdksafa) February 7, 2023

This video broke my heart 💔



The little girl says to the rescuer when he reaches her: Get me out from under this wreckage,sir,me and my sister, and I will become your slave.#earthquakeinturkey #Syria #هزه_ارضيه #زلزال #İstanbul #earthquake #Turkey #PrayForTurkey pic.twitter.com/U9mMrZdROM — Zuher Almosa (@AlmosaZuher) February 7, 2023

Сообщается, что детей удалось вызволить из-под обломков.

В Соцсетях также опубликованы видео спасения из-под обломков других детей.

I have never seen anything like what I am seeing from #Turkey and #Syria, shocking.! #İstanbul pic.twitter.com/89bdBy1FXl — Nazaket Rather (@RatherNazaket) February 7, 2023

While all the focus is on #Turkey. This is The White Helmets volunteers in #Syria, 3000 of them are on the ground searching for survivors and they really need your help if you can afford it❤️https://t.co/rWNR681wgY pic.twitter.com/J85UI72UpS — Sofia Ukraini (@SlavaUk30722777) February 7, 2023

Great takbeers and joy after removing an entire family from under the rubble that remained besieged for 40 hours in northern Syria🙏#Syria #Turkey #earthquake #earthquakes #earthquakeinturkey pic.twitter.com/9uFjg7VE9K — saraqr (@saraqr_61) February 7, 2023

Rescue worker speaks to Girl trapped under building debris to soothe her & keep her engaged so that she doesn’t loose her will power…& strive to survive till she is extracted…#TurkeyEarthquake #earthquake #Turkey #earthquaketurkey #Syria #TurkeyQuake #syriaearthquake pic.twitter.com/i37pZvYDYY — Jyot Jeet (@activistjyot) February 7, 2023

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла. Еще одно землетрясение, силой 7,7 балла, произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.