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Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 17 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил последние данные о погибших и пострадавших от землетрясений. Число погибших составило 14 014 человек, ранены 63 794. Таким образом, вместе с жертвами в Сирии число погибших достигло 17 тыс. человек, сообщает ТRТ.

«На данный момент число погибших достигло 14 014, ранения получили 63 794 человека. Разрушено 6 444 здания»,— сказал Эрдоган, выступая на брифинге в Газиантепе, городе, пострадавшем от землетрясения.

Общее число погибших в Сирии составляет не менее 3162 человек, в том числе 1900 человек в контролируемых повстанцами районах на северо-западе, по данным группы гражданской обороны «Белые каски», и 1262 человека в контролируемых правительством районах Сирии, пишет CNN.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла. Еще одно землетрясение, силой 7,7 баллов, произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

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