Туркменистан признал, что среди пострадавших от землетрясения в Турции есть его граждане

CentralAsia (TM) - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что среди пострадавших от землетрясения в Турции есть граждане Туркменистана. Об этом сообщила телепрограмма «Ватан» 8 февраля.

Оставив запись в книге соболезнований в посольстве Турции, Бердымухамедов сказал:

«Среди тех, кто столкнулся с этим бедствием, есть и наши граждане». Он добавил, что каждому гражданину будет оказана поддержка, если возникнут проблемы. Выражая соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу, Бердымухамедов отметил: «Чему быть, того не миновать».

В той же телепрограмме было объявлено, что для нуждающихся в помощи граждан Туркменистана открыта «горячая линия». Однако вместо специального единого номера официальные СМИ просто напоминают согражданам контакты ответственных ведомств.

Точной информации о гражданах Туркменистана, погибших и пострадавших при землетрясении, пока нет. В соцсетях распространяется информация о нескольких пропавших без вести студентах: Назаре Кемалове, Руслане Хуммедове, Арслане Бабаеве и других. «Азатлык» со ссылкой на ролики в Tik-tok сообщает о погибшей Мяхри Анжиковой и раненой Айнабат Пириевой.

По последним данным, численность погибших от землетрясения, произошедшего в ночь на 6 февраля, превысила 17 тысяч человек: более 14 тысяч в Турции и более 3,5 тысяч в Сирии. Разбор завалов продолжается.