Турецкий сейсмолог предсказал масштабное землетрясение на Мраморном море

CentralAsia (CA) - Следующее масштабное землетрясение может произойти в районе порта Чанаккале на Мраморном море, заявил турецкий сейсмолог, профессор Доган Перинчек.

По его словам, землетрясения на юго-востоке охватили очень большую территорию – 470 км, а афтершоки практически равнялись основному толчку и достигали магнитуды 6.6.

«По масштабам охвата это, вероятно, первое подобное землетрясение в Турции. Мы пережили немало землетрясений на тектонических разломах. Например, землетрясение в Эрзинджане имело магнитуду 7.9, но территория охвата была гораздо меньше», - отметил ученый РИА Новости.

Сейсмолог считает, что нынешнее землетрясение охватило такую большую площадь из-за того, что эпицентр пришелся на место, где сходятся в одной точке два разлома: рифт Мертвого моря и Восточно-Анатолийский разлом. Слияния разломов определило разрушительный масштаб катастрофы.

«Последние 10 дней я фиксирую повышенную сейсмоактивность в Чанаккале со стороны Мраморного моря. Больше 10 лет я занимаюсь ежедневным мониторингом и анализом сейсмоактивности в стране по специальным картам. Уже три года я предсказываю землетрясение в Чанаккале», - заявил ученый.

По его словам, проходящий в том районе разлом примерно раз в 250 лет порождает землетрясение силой 7 баллов.

«В последний раз землетрясение там произошло 287 лет назад. Время пришло, в любой момент там могут начаться толчки. Наблюдения, которые я провожу в Мраморном море, подтверждают это предположение», - подчеркнул Перинчек.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла. Еще одно землетрясение, силой 7,7 баллов, произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших в Турции и Сирии превысило 17 тыс. человек.