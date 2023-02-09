Землетрясения в Турции и Сирии: число жертв превысило 19,3 тысяч человек

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в стране в результате землетрясения достигло 16170 человек. Общее число погибших в Турции и Сирии достигло 19362 человека. Об этом сообщает The Guardian.

Официальные лица Сирии заявили ранее, что число погибших в районах, контролируемых правительством, составляет 1262 человека, в то время как оппозиционная группа сообщила о 1930 погибших в контролируемых ими районах на северо-западе страны.

Сообщается, что в общей сложности 5158 человек получили ранения как в контролируемой правительством, так и в контролируемой повстанцами Сирии. Эрдоган сообщил, что в Турции пострадали 64194 человека.

Эксперты говорят, что число погибших и раненых продолжит расти в ближайшие дни.

Под завалами уже третью ночь остаются люди, в пострадавших районах температура ниже нуля. Кроме того, выжившие лишились крова и ночуют на улице.