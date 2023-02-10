Город Дейтон сделал пятницу «Днем Монголии» в честь своего монгольского баскетболиста

CentralAsia (MNG) - Мэр города Дейтон, штат Огайо, США Джеффри Дж. Мимс объявил, что в пятницу весь город будет отмечать «День Монголии» в честь Майка Шаравжамца, или Энхийн-Од Шаравжамца, первокурсника баскетбольной команды Dayton Flyers.

Энхийн-Од привлекает большое внимание как монгольский игрок, впервые играющий в баскетбольной команде колледжа и сыгравший во всех 25 играх этого сезона.

«Он способен продвигать и стать представителем Монголии не только в штате Огайо, но и по всей Америке. Он очень успешен. Многие молодые люди берут с него пример. Его все поддерживают», - сказал консул Баярмагнай Пунцаг, который базируется в Сан-Франциско.

«Монгольский день» будет включать в себя программы по ознакомлению с монгольской культурой и традициями, а также множество приглашенных представителей. Компания CareSource спонсирует мероприятие.

CareSource — это некоммерческая организация, которая начиналась как план управляемого медицинского обслуживания, обслуживающий участников программы Medicaid в штате Огайо. Сегодня он предоставляет программы общественного здравоохранения, включая Medicaid, Medicare и Marketplace. Штаб-квартира компании находится в Дейтоне, штат Огайо. Это крупнейший план Medicaid в Огайо и второй по величине план в Соединенных Штатах.

Дейтон — город в штате Огайо (США). Относится к округу Монтгомери. По величине агломерации является четвёртым в Огайо. Основан в 1796 году небольшой группой поселенцев. Город назван в честь капитана Джонатана Дейтона, участника войны за независимость. В городе были подписаны Дейтонские соглашения, положившие конец Боснийской войне.

Среди известных людей, родившихся в Дейтоне — американский поэт Пол Данбар (Paul Laurence Dunbar), авиатор Орвилл Райт, математик Норман Стинрод, актёр Мартин Шин и педагог Хелена Захос. Здесь жил и похоронен Клемент Валландигэм — американский адвокат и политик.

Город играет важную роль в промышленной, аэрокосмической и инженерной индустрии США. На территории Дейтона находится военно-воздушная база Райт-Петтерсон (Wright-Patterson Air Force Base) и Национальный музей ВВС США.

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