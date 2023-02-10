Автобусы узбекского завода «СамАвто» пройдут испытания в общественном транспорте Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Автобусы узбекского производства опробуют в общественном транспорте столицы.

Завтра в Управление столичного губернатора будут переданы два автобуса SAZ LE60 производства узбекской компании «СамАвто».

Президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты Амартувшин Отгондаваа и заместитель генерального директора по маркетингу и продажам СП ООО «СамАвто» Ильхом Ярашев передадут автобусы администрации города в 10:00.

В Узбекстане автобус продается по цене 1 020 000 000 сум (примерно $90 тыс.). Топливо: Евро-3 / Евро-4.

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