Проект по созданию центра транспортной логистики в порту Тяньцзинь должен быть запущен немедленно, – министр дорожно-транпортного развития Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр дорожно-транпортного развития Бямбацогт Сандаг встретился с представителями во главе с вице-президентом АО «Тяньцзиньская портовая группа» Сюй Сюбо и обменялся мнениями о сотрудничестве в транспортной сфере двух стран, о старте проекта «Монголо-Тяньцзиньский логистический центр Дунцзян».

В ходе встречи министр Бямбацогт Сандаг сказал, что проект «Монголо-Тяньцзиньский транспортно-логистический центр Дунцзян», направленный на развитие экономического и торгового сотрудничества между двумя странами в поддержку выхода Монголии к морю, не продвигался с 2004 года. Поэтому необходимо как можно скорее начать проект. С этой целью были обновлены правила и состав Совета директоров ООО «Mongolian Port Group», а на соответствующих должностных лиц возложена обязанность принять решение по выбору компании, которая будет инвестировать в проект и сотрудничать с первая половина 2023 года. Самое главное – сделать проект реальной и эффективной работой.

Реализация данного проекта позволит сократить время и затраты на транспортировку экспортных и импортных грузов Монголии. Поэтому министр выразил заинтересованность в совместной реализации взаимовыгодных проектов морской и сухопутной портовой и транспортной логистики в рамках расширяющегося сотрудничества.

Более 80% импортных грузов Монголии, проходящих через территорию Китая, перевозится через порт Тяньцзинь.

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