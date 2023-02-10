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В Монголии за год посажено более 12 миллионов деревьев
Батхуу Ням-Осор, советник президента Монголии
Батхуу Ням-Осор, советник президента Монголии

CentralAsia (MNG) -  В рамках национальной акции «Миллиард деревьев» за последний год по всей стране было посажено более 12 миллионов деревьев, а запас семян увеличился в 4,5 раза по сравнению с предыдущими годами. Всего в посадке этих деревьев приняли участие 320 отечественных организаций.

По предварительным оценкам, только если мы будем пересаживать около 100-150 миллионов саженцев ежегодно, наша цель посадить один миллиард деревьев может быть достигнута.

Чтобы помочь воплотить это решение в жизнь, нам необходимо усилить наши возможности и решить многие проблемы, такие как улучшение технической возможности, навыков граждан по посадке деревьев и подготовка большего количества специалистов в этой области.

Об этом сообщил Батхуу Ням-Осор, советник президента Монголии по вопросам окружающей среды и политики зеленого развития

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