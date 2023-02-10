Могут ли казино стать джекпотом для переживающей трудности экономики Монголии?

CentralAsia (MNG) - Монголия и раньше бросала кости при создании казино, но без особого успеха. В настоящее время предпринимается новая попытка открыть первое казино в стране более чем за два десятилетия, поскольку Монголия ищет новые пути экономического роста.

Законопроект о легализации казино, тотализаторов, лотерей и скачек был внесен в парламент в декабре и проходит через различные парламентские комитеты, сообщается на сайте Великого Государственного Хурала.

Есть надежда, что после посещения открытых монгольских степей иностранных гостей можно будет побудить делать ставки на игровых автоматах и за покерными столами. Монголия, в значительной степени зависящая от добычи полезных ископаемых, ищет способы диверсифицировать свою экономику и стимулировать рост, поскольку она сталкивается с встречными ветрами. Ее валюта потеряла 22% своей стоимости за последние 12 месяцев, а ВВП упал до 2,5% после того, как десять лет назад он выражался двузначными числами.

Концепция казино продвигается правительством после того, как оно объявило 2023-2025 годы «годами посещения» Монголии. Законопроект в парламенте также предусматривает строительство ипподромов и легализацию лотерей.

Казино открывались по всей Азии в течение последних двух десятилетий, в основном обслуживая китайских отдыхающих. Филиппины, Сингапур, Камбоджа и Малайзия — это лишь некоторые из стран, которые сделали ставку на казино для увеличения доходов.

Но по мере того, как Монголия движется по пути казино, некоторые по-прежнему опасаются азартных игр. В 2019 году власти запретили государственным служащим играть в азартные игры в казино в других странах на фоне сообщений о том, что чиновники слишком много времени проводят в казино во время официальных поездок за границу.

Одна причуда в законопроекте, представленном ВГХ, гласит, что гражданам Монголии на самом деле не будет разрешено играть в казино на их собственной территории.

Хотя запрет гражданам на вход в казино в их собственной стране является необычным, Монголия не будет первой, кто применит такой закон. Аналогичное ограничение существует и в Монако. Южная Корея также запрещает своим гражданам посещать все 23 казино, кроме одного. Это положение может оказаться спорным, если законодатели сочтут его не соответствующим демократическим ценностям страны, считает Болортуяа Өлзийбат, управляющий партнер улан-баторской юридической фирмы Tsogt & Nandin.

«Правительство утверждает, что такое ограничение не нарушает прав человека и направлено только на предотвращение негативных последствий для местных жителей, таких как зависимость от азартных игр», — сказала Болортуяа. «Я лично не могу согласиться, потому что могут быть некоторые юридические вопросы, такие как конфликт с конституцией и дискриминация». Но такое положение может не вызвать особых споров среди монголов, сказала Болортуяа.

«Казино по-прежнему являются очень чувствительной и негативной темой в Монголии, почти как оружие или наркотики», — сказала она. «Поэтому, если правительство откроет казино для монголов, люди могут протестовать против такого законопроекта. Лично я думаю, что большинству монголов такое правовое ограничение может понравиться». Казино имеют плохую репутацию в Монголии с конца 1990-х годов, когда казино, расположенное в подвале отеля «Чингисхан», было закрыто после двух лет работы из-за обвинений в коррупции и отмывании денег.

Некоторые предполагали, что казино было связано с убийством известного политика Зорига Санжаасурэна, убитого в октябре 1998 года. Сообщается, что Зориг, министр инфраструктуры на момент своей смерти и преемник уходящего премьер-министра, был против этого бизнеса.

Позже администрации несколько раз безуспешно пытались восстановить бизнес казино, но все они увядали перед лицом общественного скептицизма по поводу легализации азартных игр.

В случае принятия новый закон позволит властям выдавать лицензии на деятельность казино сроком на 30 лет. По истечении срока действия лицензии половина акций казино должна быть передана государству. Затем лицензия оператора может быть продлена еще на 10 лет. Еще одно положение запрещает передачу лицензии на казино другой компании после ее выдачи.

Минимальные инвестиции, требуемые правительством, составляют 300 миллионов долларов. В последний раз Монголия видела инвестиции в туризм такого масштаба в 2015 году, когда Shangri-La открыла гостиничный, офисный и торговый комплекс стоимостью 500 миллионов долларов в Улан-Баторе.

Что касается Монголии, то будет применяться ставка налога в размере 40% на прибыль, равная тому, что в настоящее время требуется для казино в Макао. Часть доходов пойдет на развитие туризма. Законодательство также требует от оператора проводить все транзакции через местные банки.

«Цель состояла в том, чтобы создать реальную инвестицию, которая была бы адаптирована к специфике нашей страны», — заявил министр юстиции Монголии Нямбаатар Хишгээ на брифинге для членов парламента в прошлом месяце. Триста миллионов — это порог, необходимый для того, чтобы сделать настоящую инвестицию с нуля, а не просто арендовать готовое здание и начать работу». Казино будут разрешены в зоне свободной торговли площадью 1000 гектаров в долине Хөшигт, недалеко от нового международного аэропортаЧингисхан. Зона, созданная в прошлом году и одобренная парламентом, расположена в 50 км к югу от столицы. Закон защищает того, кто прыгает первым, предоставляя этому оператору пятилетнюю монополию, прежде чем лицензии будут предоставлены компаниям.

Большинство членов Постоянной комиссии, заслушавшей первое чтение, поддержали предложение продолжить обсуждение закона в парламенте.

Золбаяр Энхбаатар, главный редактор финансового информационного бюллетеня «Inside Mongolia», говорит, что казино могут способствовать развитию экономики, и предыдущие неудачи в принятии закона об казино не должны сдерживать законодателей.

«Это хороший шаг, что мы даже обсуждаем эту тему, потому что раньше казино были в Монголии запрещенной темой», — сказал Золбаяр.

Но Золбаяр считает правило, запрещающее монгольским гражданам, наряду с высокой стоимостью входа для инвесторов, серьезными препятствиями для развития. «По этим причинам очень немногие инвесторы могут быть заинтересованы», — сказал он.

Хотя в настоящее время в Монголии нет физических казино, появилось несколько игровых онлайн-платформ, хотя большинство из них не авторизованы. По сообщению местного новостного портала News.mn, несколько из них были заблокированы в последние недели Комиссией по регулированию связи Монголии.

Хотя азартные игры в казино будут объявлены вне закона в соответствии с рассматриваемым законом, закон не будет запрещать ставки на скачках. В Монголии уже существует культура скачек, но эти соревнования представляют собой скачки на длинные дистанции, и до сих пор ставки были неформальными и обычно между друзьями.

«Принятие этих законов может открыть пространство для новых видов бизнеса, включая конюшни, программное обеспечение для ставок и обучение всадников», — сказал Золбаяр.

Одно отличие от нормы состоит в том, что новый закон требует, чтобы жокеи были сертифицированными профессиональными наездниками. Это правило не позволит детям, которые работают жокеями во время летних фестивальных скачек, участвовать в профессиональных скачках.

автор: Майкл Кон

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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