Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 21 тысяч

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате землетрясений, обрушившихся на Турцию и Сирию достигло 21 051 человека, сообщает CNN со ссылкой на власти двух стран.

В Турции число погибших возросло до 17 674 человек, а число раненых составляет 72 879 человек, заявил вице-президент страны Фуат Октай.

По данным группы гражданской обороны «Белые каски», в Сирии погибло по меньшей мере 3377 человек, в том числе 2030 человек в контролируемых повстанцами районах на северо-западе, и 1347 человек в подконтрольных правительству районах Сирии, по данным сирийских государственных СМИ.

Число раненых в Сирии на всех пострадавших территориях выросло до 5245 человек: 2295 человек в подконтрольных правительству и 2950 человек в районах, удерживаемых повстанцами.

По меньшей мере 78 124 человека в Сирии и Турции получили ранения в результате землетрясений, согласно данным правительства Турции, «Белых касок» и сирийских государственных СМИ.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. Позже в тот же день землетрясение произошло в центральной части Турции. Далее случилось еще несколько афтершоков, но меньшей интенсивности. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.