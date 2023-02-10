Экономические и туристические отношения между Монголией и США будут расширяться

CentralAsia (MNG) - 9 февраля министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Монголии Ричардом Буанганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями о прямом сотрудничестве в сфере воздушного, железнодорожного и морского транспорта, и было достигнуто общее понимание.

«Отношения и сотрудничество между Монголией и США расширяются во всех сферах жизни общества и экономики. Предлагается сотрудничать в подготовке к подписанию Соглашения о воздушном транспорте между Монголией и США к маю 2023 года. Благодаря прямым рейсам между двумя странами будут расширяться экономические и туристические отношения, и люди смогут летать по низкой цене и в короткие сроки. Поэтому мы хотели бы оказать техническую помощь для обучения и подготовки кадров. ресурсов в авиационной промышленности», — сказал Бямбацогт.

«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию три новых железнодорожных сооружения и перевезли 3,5 млн тонн грузов. В этом году мы начнем проект более 2000 километров вертикальной железной дороги в западном и восточном направлениях. Поэтому просим вас поддержать покупку необходимых локомотивов и быстро их привезти, а также оказать дальнейшую помощь в создании сухого порта, транспортно-логистического центра».

Посол Ричард Буанган пообещал уделить особое внимание экономическому, туристическому и деловому сотрудничеству двух стран, а также утверждению Соглашения о воздушном транспорте.

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