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Премьер-министр Монголии посетит Республику Корея

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на следующей неделе, 13-17 января, посетит с официальным визитом Республику Корея.

В ходе встречи будут обсуждены расширение сотрудничества между двумя странами и вопрос визовых льгот.

31 января премьер-министр Монголии принял посла Республики Корея в Монголии Ким Чен Гу и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

В ходе встречи юун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил заинтересованность во внедрении передовых технологий и привлечении инвестиций в области окружающей среды, здоровья и инфраструктуры в связи с созданием нового города в рамках долгосрочного развития «Видение-2050». политика и «Политика нового возрождения», проводимая правительством.

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