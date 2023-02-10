Монгольские спасатели извлекли из-под завалов 8 человек в Хатае

CentralAsia (MNG) - Специалисты Монголии спасли людей при разборе завалов в турецком Хатае.

Поисково-спасательный отряд из Монголии, участвующий в поисково-спасательных работах в Турецкой Республике, 9 февраля с помощью двух поисковых собак спас 5 человек, оказал им первую помощь и передал в лечебное учреждение. В результате всего из-под завалов извлечено 8 человек /3 человека на 08.02.2023/.

Также были извлечены и переданы монгольским спасателям и соответствующим организациям тела 12 человек (из них 4 детей), придавленных обломками.

Тем не менее, монгольская медицинская бригада, которая будет оказывать медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, установила свою полевую медицинскую палатку, установила свое оборудование и готова оказывать услуги, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.

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