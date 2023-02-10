В Турции ребенка спасли из-под завалов через 90 часов после землетрясения, ему пришлось ампутировать руку

CentralAsia (CA) - В Турции достали 10-летнюю девочку из-под завалов в Хатае спустя 90 часов после землетрясения, сообщает газета Türkiye.

Сотрудники службы спасения столичного муниципалитета Анталии разбирали завалы семь часов и спасли 10-летнюю девочку по имени Хилал Билги. Ее вынесли на носилках и отправили в больницу. По данным издания, девочка попросила спасателей дать ей молока сразу после того, как ее достали из-под обломков.

Yerelin Gündemi пишет, что спустя 32 часа разбора завалов спасатели увидели руку ребенка, которая была зажата бетонным блоком. Ее решили ампутировать, поскольку попытка поднять блок могла убить девочку. Родственники Хилал разрешили провести операцию. Мать, отец, а также трое братьев и сестер девочки погибли.

Кроме того, в Хатае спасатели достали из-под обломков жилого дома 45-летнюю Джанан Гечечи и ее ребенка, который родился 10 дней назад. Под обрушившимися конструкциями городской больницы Искендеруна.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, силой 7,7 баллов, произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших в Турции и Сирии превысило 21 тыс. человек.