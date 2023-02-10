В Турции 10-дневный младенец и его мать пролежали под завалами более 90 часов. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В турецком Хатае, наиболее пострадавшем от землетрясений в Кахраманмараше, охвативших 10 провинций Турции спустя 90 часов из-под завалов вытащили 10-дневного младенца Ягыза Улаша и его мать, сообщает Нaberturk.

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Hatay Samandağı'nda depremden sonraki 90'ıncı saatte, 10 günlük Yağız Ulaş ve annesi, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 10, 2023

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, силой 7,7 баллов, произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших в Турции и Сирии превысило 21 тыс. человек.