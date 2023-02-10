Ущерб от землетрясения в Турции может превысить $4 млрд, - Fitch Raitings

CentralAsia (CA) - Экономический ущерб от землетрясения в Турции, вероятно, превысит $2 млрд и может достичь $4 млрд или более, следует из комментария рейтингового агентства Fitch Raitings.

В агентстве отметили, что страховые убытки Турции будут в разы ниже и составят около $1 млрд из-за низкого страхового покрытия пострадавших регионов. По данным агентства, «Турецкий пул страхования на случай катастроф» (TCIP), созданный после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городских районах, но не распространяется, в частности, на человеческие потери.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла. Это крупнейшее землетрясение в Турции с 1939 года — тогда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тыс. человек. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение — силой 7,7 баллов. По последним данным, общее число погибших в результате катастрофы составило более 21 тыс.