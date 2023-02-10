США передали военное оборудование ГКНБ Таджикистана

CentralAsia (TJ) - США передали Госкомитету национальной безопасности Таджикистана военное оборудование для укрепления инфраструктуры правоохранительных органов страны на границе с Афганистаном. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на пресс-службу Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Таджикистана.

«Техническая помощь предоставлена в рамках проекта безопасности зеленых границ, который направлен на укрепление инфраструктуры правоохранительных органов Таджикистана вдоль границы с Афганистаном», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что от имени департамента энергетики США передается спецодежда, бронежилеты, снаряжение для ведения операций в горной местности, специальные защитные формы для разминирования, приборы ночного видения, бинокли, монокуляры, радиостанции, военные автомобили, а также специальные машины, в которых установлено оборудование для определения незаконного трафика ядерных и радиоактивных материалов.

Отмечается, что директор Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Илхом Мирсаидзода, в качестве национального координатора, передал военные принадлежности для использования сотрудниками ГКНБ от имени Департамента энергетики США.

Оборудование необходимо для реализации национального плана действий Таджикистана по резолюции 1 540 Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения, уточнили в агентстве.

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