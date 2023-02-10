экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия откроет в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане центры домиграционной подготовки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

По словам дипломата, ведется работа по открытию в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане центров домиграционной подготовки.

«В соответствии с нашим законодательством они будут предоставлять желающим выехать в Россию целый набор услуг (дактилоскопия, фотографирование, регистрация)», - сказал Стерник.

Кроме того, по словам дипломата предусмотрены консультации по организованному набору для российских работодателей и выдача необходимых медицинских заключений.

«Словом, мы сообща занимаемся упорядочиванием бурных миграционных потоков, что отвечает общим интересам. Надеемся до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений с Узбекистаном, Кыргызстаном и, возможно, Таджикистаном», - добавил он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com