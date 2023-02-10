Сергей Терещенко

CentralAsia (KZ) - На 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко. Информацию подтвердили в пресс-службе партии Amanat, передает Informburo.kz.

Сергей Александрович Терещенко был первым премьер-министром Казахстана с 1991 по 1994 годы.

Сергей Терещенко родился 30 марта 1951 года в городе Лесозаводске Приморского края РСФСР. В 1973 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт.

В 1991 стал 14-ым главой правительства Казахской ССР и позже по 1994 год – первым премьер-министром Независимого Казахстана.

Позже Сергей Терещенко активно занимался предпринимательством. Являлся председателем правления и конечным бенефициаром «Международный фонд «Интеграция». Бизнесмену принадлежит «Отандастар Тараз».

Также владел долями в ТОО «Ордабасы кус», ТОО «Александровский сад», ТОО «VITA Жетсу"»(выращивание кормовых культур), строительном ТОО «Европолис Инвест», ТОО «Холдинг Д&T» и сети кондитерских и кофеен «Мадлен».

Сергей Терещенко вместе с тем являлся председателем Ассоциации предприятий и организаций, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия. Учредитель Национального союза пчеловодов, почётный гражданин Алматы и почётный консул Израиля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения