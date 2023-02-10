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Эрдоган помолился вместе с пострадавшими от землетрясения в Турции. Видео
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки в зоны землетрясений в Кахраманмараше помолился с гражданами, передает Yeni Şafak.

Эрдоган прибыл в регион для координирования работы в зоне бедствия.

Президент посетил Кахраманмараш, где находится эпицентр землетрясения, затем отправился в Хатай. Затем Эрдоган прибыл в Адану, одну из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших в Турции и Сирии превысило 21 тыс. человек.

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