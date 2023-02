Фото — Как выглядят последствия землетрясения в Турции со спутника

CentralAsia (CA) - Американская компания Maxar показала спутниковые снимки разрушений после землетрясения в Турции. На них можно увидеть повреждения ВПП в аэропорту Хатая, обрушение домов в Антакье (Хатай) и зернохранилищ в Кырыкхане и Нурдагы.

Near the epicenter of the #earthquakes, in the city of #Nurdagi, #Turkey, a significant fault line rupture can be seen cutting across a highway, farms and residential areas.

1.) Before: September 6, 2019

2.) After: February 7, 2023

3.) After with visual graphic pic.twitter.com/6uHuf2bcWr