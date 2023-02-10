Фото — Как выглядят последствия землетрясения в Турции со спутника

На спутниковом снимке видны разрушенные здания в Антакье, Турция, 9 февраля

CentralAsia (CA) - Американская компания Maxar показала спутниковые снимки разрушений после землетрясения в Турции. На них можно увидеть повреждения ВПП в аэропорту Хатая, обрушение домов в Антакье (Хатай) и зернохранилищ в Кырыкхане и Нурдагы.

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Near the epicenter of the #earthquakes, in the city of #Nurdagi, #Turkey, a significant fault line rupture can be seen cutting across a highway, farms and residential areas.

1.) Before: September 6, 2019

2.) After: February 7, 2023

3.) After with visual graphic pic.twitter.com/6uHuf2bcWr — Maxar Technologies (@Maxar) February 10, 2023

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших в Турции и Сирии превысило 21 тыс. человек.