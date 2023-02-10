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Фото — Как выглядят последствия землетрясения в Турции со спутника
На спутниковом снимке видны разрушенные здания в Антакье, Турция, 9 февраля
На спутниковом снимке видны разрушенные здания в Антакье, Турция, 9 февраля

CentralAsia (CA) -  Американская компания Maxar показала спутниковые снимки разрушений после землетрясения в Турции. На них можно увидеть повреждения ВПП в аэропорту Хатая, обрушение домов в Антакье (Хатай) и зернохранилищ в Кырыкхане и Нурдагы.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших в Турции и Сирии превысило 21 тыс. человек.

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