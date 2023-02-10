Сколько погибших и пострадавших от землетрясения из стран Центральной Азии в Турции?

CentralAsia (KZ) - Портал Central Asia подготовил материал о погибших и пострадавших от землетрясения из стран Центральной Азии в Турции (данные приводиться на момент публикации).

Казахстан

По данным МИД Казахстана, в Турции может находиться не менее 75 тыс. казахстанцев. Завалы, где предположительно находились граждане РК, начали разбирать. Пока точной информации от МИД РК не поступало. Но, по неподтвержденным данным, погиб один гражданин Казахстана – его нашли под завалами разрушенного дома в провинции Хатай. Сегодня стало известно, что в городе Антакья начали разбирать завалы, где предположительно находятся два казахстанца – Мирус Курмашев и Адиль Кадырбеков.

Вчера удалось спасти одну из казахстанок Сабину Мамадьярову. Ее нашли живой, но с переломом руки.

Ранее, 9 февраля, спецбортом из Газиантепа в Астану были эвакуированы 42 казахстанца и 22 кыргызстанца.

Кыргызстан

По данным МИД КР, эвакуировали еще шесть кыргызстанцев (помимо 22 ранее указанных) из зоны землетрясения в Турции. Они 9 февраля вылетели из города Газиантепа в Ташкент специальным бортом. По официальной информации жертв нет.

Узбекистан

В ходе поисково-спасательных работ в Турции спасатели вызволили из-под завалов трёх узбекистанцев. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Турции.

Спасатели вытащили из-под завалов в провинции Хатай 41-летнюю уроженку Чирчика Асал Шотирбекову. Ей оказана соответствующая помощь.

В провинции Малатья нашли 27-летнего Акрамжона Хошимова.

Кроме того, под завалами в провинции Кахраманмараш обнаружили еще одного гражданина Узбекистана – Рашида Бойбекова. В настоящее время он находится в больнице. Стало известно о гибели узбекистанки в турецкой провинции Малатья.

Таджикистан

Как сообщает посольство Таджикистана, информации о пострадавших при землетрясении в Турции таджикистанцах не поступала.

Туркменистан

Точной информации о гражданах Туркменистана, погибших и пострадавших при землетрясении, пока нет.

В соцсетях распространяется информация о нескольких пропавших студентах: Назаре Кемалове, Руслане Хуммедове, Арслане Бабаеве.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. По последним данным общее число погибших в Турции и Сирии превысило 21 тыс. человек.

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