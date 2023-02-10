В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы

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CentralAsia (CA) - На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, передает «Страна.ua» со ссылкой на систему оповещения граждан. Сообщается о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Херсоне, Запорожье, Кривом Роге, над Одессой, в Кременчуге, Полтаве, в Кировоградской и Николаевской областях.

«Укрэнерго» сообщает об обстрелах нескольких объектов инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, которые привели к перебоям в электроснабжении. Пресс-служба «Украинских железных дорог» заявила, что в результате сегодняшних обстрелов обесточены отдельные участки путей. 5 из 65 рейсов задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда — на более получаса.