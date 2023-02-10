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Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 21,7 тысяч

CentralAsia (CA) -  Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18 342, раненых — до 72 424 человек. Были эвакуированы 75 780 человек. Об этом сообщили в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий. Общее число жертв землетрясения, считая 3317 погибших в Сирии, превысило 21,7 тыс. человек, передает Аljazeera.

Как передает турецкое ТВ, сегодня утром команда спасателей извлекла из-под завалов десятиэтажного дома в Диярбакыре девятилетнего мальчика и его мать, которые лежали под грудой бетона 101 час. В Кахраманмараше и Адыямане спасли еще двух человек, в том числе девочку 2,5 года.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

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