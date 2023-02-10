Главы Минэнерго Узбекистана и Казахстана обсудили с «Газпромом» трехстороннее сотрудничество

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CentralAsia (KZ) - В Санкт-Петербурге 9 февраля председатель правления «Газпрома» провел трехстороннюю встречу с министрами энергетики Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«Сегодня состоялась трехсторонняя рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с министром энергетики Республики Казахстан Болатом Акчулаковым и министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым. Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли», — говорится в сообщении.

В Минэнерго Узбекистана уточнили, что на встрече обсуждался вопрос поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, в частности, рассматривались результаты предварительного технического осмотра, проведенного трехсторонней рабочей группой, имеющиеся возможности поставок, а также ход реализации«дорожной карты», подписанной в январе.

«По итогам этой встречи была достигнута договоренность об ускорении следующего этапа трехсторонних исследований, а также об организации трехсторонней встречи в кратчайшие сроки», — добавили в Минэнерго.

В конце ноября 2022 года стало известно о планах руководства России сформировать «тройственный газовый союз» с Узбекистаном и Казахстаном. Позже появились слухи о том, что российские власти предложили Ташкенту продать газотранспортную систему Узбекистана «Газпрому» и уступить ему права на экспорт газа в Китай.

Подписание «дорожной карты» усилило опасения узбекистанской общественности. Но в Минэнерго Узбекистана заверили, что документ предусматривает только поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах — при полном сохранении прав собственности на газотранспортную систему страны. В Москве заявили, что идея газового союза не подразумевает никаких политических условий.

По не подтвержденным официально данным, импорт природного газа из России в Узбекистан планируется начать с 1 марта 2023 года.

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