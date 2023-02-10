экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Главы Минэнерго Узбекистана и Казахстана обсудили с «Газпромом» трехстороннее сотрудничество
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Санкт-Петербурге 9 февраля председатель правления «Газпрома» провел трехстороннюю встречу с министрами энергетики Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«Сегодня состоялась трехсторонняя рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с министром энергетики Республики Казахстан Болатом Акчулаковым и министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым. Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли», — говорится в сообщении.

В Минэнерго Узбекистана уточнили, что на встрече обсуждался вопрос поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, в частности, рассматривались результаты предварительного технического осмотра, проведенного трехсторонней рабочей группой, имеющиеся возможности поставок, а также ход реализации«дорожной карты», подписанной в январе.

«По итогам этой встречи была достигнута договоренность об ускорении следующего этапа трехсторонних исследований, а также об организации трехсторонней встречи в кратчайшие сроки», — добавили в Минэнерго.

В конце ноября 2022 года стало известно о планах руководства России сформировать «тройственный газовый союз» с Узбекистаном и Казахстаном. Позже появились слухи о том, что российские власти предложили Ташкенту продать газотранспортную систему Узбекистана «Газпрому» и уступить ему права на экспорт газа в Китай.

Подписание «дорожной карты» усилило опасения узбекистанской общественности. Но в Минэнерго Узбекистана заверили, что документ предусматривает только поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах — при полном сохранении прав собственности на газотранспортную систему страны. В Москве заявили, что идея газового союза не подразумевает никаких политических условий.

По не подтвержденным официально данным, импорт природного газа из России в Узбекистан планируется начать с 1 марта 2023 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com