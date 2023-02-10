В Туркменистане начал извергаться один из крупнейших грязевых вулканов в мире

CentralAsia (TM) - На юго-западе Туркменистана начал извергаться Акпатлавук - один из наиболее активных и больших в своей категории вулканов Земли. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Во время извержения из кратера доносится звук, похожий на глубокий вздох. Наружу выливается полужидкая масса из глины, воды, нефти, обломков осадочных пород, благодаря чему в воздухе - насыщенный запах сероводорода.

Как рассказал эколог Меретдурды Кичимов, вулкан мог проснуться по разным причинам.

«Возможно, где-то скопились газы, поэтому грунтовые воды активнее поступают в жерловую часть вулкана. Они размягчают породу, грязь становится более пластичной. Такой масштаб и активность на сегодняшний день безопасны. Спрогнозировать, как долго продлится извержение, невозможно. Но обычно это длится несколько дней», – рассказал Кичимов.

Вулкан Акпатлавук достигает высоты около 80 м. В центре вулкана - кратерное озеро диаметром около 150 м с действующими газо-грязевыми источниками. Магма вулкана используется в лечебных целях.