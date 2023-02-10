В офисе Зеленского заявили о нехватке боеприпасов

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CentralAsia (CA) - Армия Украины столкнулась с нехваткой снарядов из-за интенсивности боев, они «очень быстро заканчиваются», заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg.

Он отметил, что ВСУ нуждаются в поставках не только дальнобойной артиллерии, систем ПВО, истребителей и боевых танков для начала контрнаступления, которое обычно начинается с артиллерийского огня, но и западных боеприпасов.

«У вас есть артиллерия, у вас есть множество снарядов <...>. Сейчас у нас почти ноль боеприпасов», — подчеркнул Жовква.

Он отметил, что истребители нужны по ряду причин, одна из них — их способность перехватывать баллистические ракеты, которые все чаще и чаще «появляются в украинском небе».

За последний месяц в рамках военной помощи Украине поставляли боеприпасы Канада, США, Португалия, Германия и тд.

По данным Financial Times, российско-украинский военный конфликт создал кризис в цепочках поставок боеприпасов в Европе. В связи с этим многие европейские оборонные компании были вынуждены увеличить рабочие смены или нанять больше персонала. Германский оборонный концерн Rheinmetall объявил в январе о строительстве нового завода по производству взрывчатых веществ в Венгрии.

В ноябре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО исчерпало большую часть запасов боеприпасов. При этом он отмечал, что альянс нарастил производство новых. В январе этого года верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи говорил, что альянс рассчитывает опередить Россию в массовом производстве боеприпасов и для этого будет наращивать их выпуск.