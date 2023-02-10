Байден: Китайский аэростат не угрожал нацбезопасности США

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что обнаруженный в американском воздушном пространстве китайский аэростат нарушил международные законы. Тем не менее, отметил Байден, этот инцидент не стал серьезным нарушением национальной безопасности Соединенных Штатов.

«В любом случае это не серьезное нарушение. Конечно, это нарушение международного права и нашего воздушного пространства. Что касается нашего воздушного пространства — там мы делаем то, что хотим», - сказал президент США в интервью Telemundo.

Журналист Хулио Вакеиро спросил президента, не жалеет ли он, что не отдал приказ сбить аэростат раньше. «Нет»,— ответил Байден. По его словам, специалисты из американской разведки и Пентагона были обеспокоены, что, если шар сбить слишком рано и в неподходящем месте, это может привести к большому ущербу на земле.

«Даже в таком большом штате, как Монтана. Это же была гигантская вещь (аэростат). Что бы случилось, если бы он упал на школу или в сельской местности?» — объяснил Байден. Он также назвал мудрым решение американских военных сбить шар над водой.

3 февраля Пентагон обнаружил китайский разведывательный аэростат в небе над США. Китай утверждал, что речь идет о сбившемся с курса метеорологическом аппарате. 4 февраля аэростат сбили по указанию Джо Байдена. В Китае заявили, что инцидент нанес ущерб стабилизации двусторонних отношений. Пентагон также допустил возможность пересмотра стратегии в отношениях с Китаем из-за инцидента.