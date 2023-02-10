Ким Чен Ын призвал к укреплению военной мощи КНДР беспрецедентными темпами

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе фотосессии с участниками масштабного парада по случаю 75-й годовщины основания Корейской народной армии заявил о необходимости усиленно и ускоренными темпами укреплять военную мощь страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На мероприятии, прошедшем в четверг, Ким Чен Ын сообщил, что для «подавления силой все более жестокой империалистической тирании» требуется, чтобы армия «становилась сильнее несравненно более высокими темпами, чем в прошлой истории», отмечается в материале ЦТАК.

Лидер КНДР, по данным агентства, подчеркнул, что процветание Севера зависит от «сильной армии», и отметил, что «человек может продемонстрировать честь только тогда, когда он силен».

Ким Чен Ын также заявил, что этот парад «более четко продемонстрировал престиж и величие, высокую честь и радужное будущее нашего государства».

Ранее южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на осведомленный источник отмечало, что Северная Корея провела военный парад в Пхеньяне в среду.

Согласно спутниковым снимкам, полученным американской фирмой космических технологий Maxar Technologies, Север в ходе парада продемонстрировал ряд новых баллистических ракет, включая межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» на мобильной пусковой установке.

Ожидается, что КНДР позднее покажет видеокадры с военного парада.

С тех пор как Ким Чен Ын пришел к власти, в КНДР прошло 13 военных парадов. Предыдущий состоялся в апреле 2022 года в ознаменование 90-й годовщины основания Корейской народно-революционной армии.