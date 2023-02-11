Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23 тыс.

CentralAsia (CA) - Общее число жертв мощного землетрясения, произошедшего в понедельник на юго-востоке Турции и в северной части Сирии, превысило 23 тыс., пишет «Би-би-си».

Тысячи зданий лежат в руинах, десятки тысяч семей остались без крова. Спасательная операция продолжается, однако надежды найти под обломками выживших все меньше.

По последним данным, в Турции погибли 20213 человек, в Сирии пока найдены тела 3500 погибших. ООН предупреждает, что весь масштаб катастрофы еще до конца не ясен.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии.