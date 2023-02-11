экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23 тыс.

CentralAsia (CA) -  Общее число жертв мощного землетрясения, произошедшего в понедельник на юго-востоке Турции и в северной части Сирии, превысило 23 тыс., пишет «Би-би-си».

Тысячи зданий лежат в руинах, десятки тысяч семей остались без крова. Спасательная операция продолжается, однако надежды найти под обломками выживших все меньше.

По последним данным, в Турции погибли 20213 человек, в Сирии пока найдены тела 3500 погибших. ООН предупреждает, что весь масштаб катастрофы еще до конца не ясен.

  • В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com