Сегодня по Узбекистану без осадков

- Узбекистан, погода
- 10:45, 11 февраля 2023
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CentralAsia (UZ) - Сегодня, 11 февраля, днем по Узбекистану ожидается без осадков, пишет Узгидромет.
На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 2° мороза-3° тепла, по северу 0-5° мороза.
В столице без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура 1-3° тепла.
По предгорным и горным районам временами снег. На дорогах гололедица. Местами туман. Лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7° мороза.
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