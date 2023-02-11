Сегодня по Узбекистану без осадков

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 11 февраля, днем по Узбекистану ожидается без осадков, пишет Узгидромет.

На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 2° мороза-3° тепла, по северу 0-5° мороза.

В столице без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура 1-3° тепла.

По предгорным и горным районам временами снег. На дорогах гололедица. Местами туман. Лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7° мороза.