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За сутки Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, выпустив 106 ракет, - Генштаб ВС Украины
// Минобороны России.

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, выпустив 106 ракет, включая гражданскую инфраструктуру. Об этом пишет Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в сводке по состоянию на 06:00 11 февраля 2023 года.

В ходе ракетного удара российские военные применили 32 зенитные ракеты С-300, 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожена украинскими военными.

Кроме того, российские военные нанесли 59 авиационных ударов, из них 28 с применением БпЛА типа Shahed-136. Сбито 22 беспилотника. Также российские военные совершили свыше 90 обстрелов реактивными системами залпового огня, пишет Генштаб ВС Украины.

Угроза выполнения задачи ударов со стороны РФ по гражданским объектам остается высокой по всей Украине, говорится в сообщении.

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