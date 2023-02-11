В Турции нашли дефекты в конструкциях разрушенных при землетрясении домов

CentralAsia (CA) - Генеральная прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего 6 февраля землетрясения и по итогам первичной оценки выявила серьезные дефекты в конструкции зданий, разрушенных в результате природной катастрофы, пишет Duvar.

Для осмотра помещений в рамках следствия, возбужденного Генеральной прокуратурой, были сформированы 3 комиссии в составе 1 заместителя генерального прокурора, 5 государственных обвинителей, 6 экспертов и полицейских бригад. Чиновники приступили к осмотру снесенных зданий в городе и взяли образцы стержней из колонн.

По словам члена инженерно-строительного факультета Harran Üniversitesi, профессора Касыма Мермерташа, часть обломков в этом районе была убрана в ходе поисково-спасательной операции.

Мермерташ объяснил, что структурные дефекты не видны из-за полного обрушения здания и что в настоящее время они работают над качеством материалов, и сказал: «Согласно нашим первоначальным расследованиям, мы выявили серьезные материальные дефекты. Конечно, мы уточним их позже с лабораторными результатами. Мы видим, что гранулометрический состав песка и гравия, используемых в бетоне, не подходит. Обычно конструкционный бетон должен содержать не более 3 см гравия, но здесь мы увидели большие камни размером с кулак. Это то, что вызывает серьезное снижение прочности бетона. Основную оценку мы проведем после завершения процесса сбора проб и проведения лабораторного анализа».

Профессор упомянул, что существуют проблемы с конструкцией здания: «Боковая арматура, которая используется для восприятия поперечных сил, особенно в колоннах и балках, использовалась без крюков, соединенных прямо под углом 90 градусов, а промежутки были замечены выше значений, предписанных нормативами. Поскольку здание построено до 2000 года, все утюги используются как утюги. Конечно, они не обеспечивают полного сцепления с бетоном, и есть некоторые проблемы. Мы видели много коррозии в железе, что устраняет сцепление между железом и бетоном».

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии.

По последним данным, в Турции погибли 20213 человек, в Сирии пока найдены тела 3500 погибших. ООН предупреждает, что весь масштаб катастрофы еще до конца не ясен.