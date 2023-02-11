Путин 21 февраля выступит с посланием к Федеральному собранию

CentralAsia (CA) - Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как цитируют РИА Новости Пескова, в своем послании Путин сделает акцент на «спецоперации» в Украине, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий.

«Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», - сказал Песков.

В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а «повторяться не очень хочется».