Екатерина Воронина завоевала для Узбекистана золото чемпионата Азии по легкой атлетике

CentralAsia (UZ) - На открывшемся в Астане X чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях представительница сборной Узбекистана Екатерина Воронина вышла вперед в первых же стартах пятиборья.

Как пишет kun.uz, узбекская спортсменка до последней минуты удерживала лидерство и завоевала золотую медаль чемпионата, набрав 4386 баллов. Последующие места заняли индианка Свапна Барнан (4119) и представительница Японии Юки Ямасаки (4078).

На чемпионате будут разыграны 26 комплектов медалей по таким дисциплинам, как бег, эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра и многоборье.