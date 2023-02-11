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Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 24 тыс. человек
Люди на месте обрушения здания после мощного землетрясения в городе Кахраманмараш, Турция
Люди на месте обрушения здания после мощного землетрясения в городе Кахраманмараш, Турция
// [Абир Султан/EPA]

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 24 тыс. человек, поскольку спасатели продолжали работать круглосуточно, чтобы найти выживших, пишет Al Jazeera.

В Турции число погибших возросло до 20 тыс. 665 человек. Почти 93 тыс. пострадавших были эвакуированы из зоны землетрясения на юге Турции. В спасательных работах было задействовано более 166 тыс. человек.

Тем временем в Сирии, погибло более 3500 человек.

По меньшей мере 870 тыс. человек срочно нуждались в продовольствии в двух странах после землетрясения, в результате которого только в Сирии без крова остались 5,3 млн человек, предупредила ООН.

  • В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии.
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