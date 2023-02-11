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В МИД России сказали о готовности к переговорам с Украиной, но без предварительных условий

CentralAsia (CA) -  «Уже были переговоры. Вы помните Минск, вы помните Стамбул. И вы помните, что они были прерваны украинской стороной..., но решения-то принимаются не в Киеве», - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе интервью «Звезде».

По его словам, в действительности решения исходят из Вашингтона и Брюсселя, поэтому «обращаться надо туда».

Любые боевые действия заканчиваются переговорами, и Россия уже не раз утверждала, что будет готова, когда такой момент настанет, говорит Вершинин.

«Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», - добавил замглавы МИД.

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