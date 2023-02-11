В Турции из-под завалов спасли более 60 человек за сутки

CentralAsia (CA) - За сутки в Турции из-под завалов спасли более 60 человек в результате работы 31 тыс. спасателей, пишет Al Jazeera со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая.

Около 80 тыс. человек получают лечение в больницах, в то время как 1,05 млн человек, оставшихся без крова в результате землетрясений, находятся во временных убежищах, добавил он.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 24 тыс. человек.