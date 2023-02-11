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Фото, видео — Гигантская трещина в Хатае после землетрясения
// Ihlas Haber Ajansi.

CentralAsia (CA) -  В Хатае после землетрясения образовалась гигантская трещина шириной около 200 метров и глубиной 30 метров, которая разделила пополам оливковое поле в деревне, пишет Ihlas Haber Ajansi.

Жители района заявили, что слышали сильный взрыв во время землетрясения.

После землетрясений в Кахраманмараше в деревне Тепехан, расположенной в районе Хатай Алтынозю, образовалась трещина, разделившая оливковую рощу площадью 35 акров пополам.

  • Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 24 тыс. человек.
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