Фото, видео — Гигантская трещина в Хатае после землетрясения

// Ihlas Haber Ajansi.

CentralAsia (CA) - В Хатае после землетрясения образовалась гигантская трещина шириной около 200 метров и глубиной 30 метров, которая разделила пополам оливковое поле в деревне, пишет Ihlas Haber Ajansi.

Жители района заявили, что слышали сильный взрыв во время землетрясения.

После землетрясений в Кахраманмараше в деревне Тепехан, расположенной в районе Хатай Алтынозю, образовалась трещина, разделившая оливковую рощу площадью 35 акров пополам.

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Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 24 тыс. человек.

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