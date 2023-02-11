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Эксперт сравнил силу землетрясений в Турции со взрывом 500 атомных бомб
Результаты землетрясения в Турции
Результаты землетрясения в Турции
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CentralAsia (CA) -  Сила землетрясений в Турции равносильна взрыву 500 атомных бомб, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

Как цитируют его РИА Новости, анализируются два землетрясения, произошедшие 6 февраля.

«Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект. Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд», - сказал он.

По словам Татара, район трясло на протяжении примерно двух минут.

  • В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии.
  • По последним данным, в Турции и Сирии погибло более 24 тыс. человек в результате землетрясений.
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