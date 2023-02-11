Около 5,3 млн человек в Сирии могли остаться без крова из-за землетрясения, - ООН

Семья из района Румейла в районе Джабле на северо-западе Сирии стоит рядом со своим разрушенным домом. // UNICEF/Hasan Belal

CentralAsia (CA) - Около 5,3 млн человек в Сирии могли остаться без крова в результате землетрясения в начале недели, заявило УВКБ ООН.

«В стране уже насчитывается 6,8 млн внутренне перемещенных лиц. И это было до землетрясения», - сказала представитель УВКБ ООН в Сирии Сиванка Дханапала.

Также сообщается, что пострадавшим поступает больше помощи, но этого недостаточно.

Многие десятки тысяч слишком напуганы, чтобы вернуться в здания, которые, как они опасаются, могут рухнуть, что вынуждает их спать в машинах, палатках и везде, где они могут найти убежище среди морозной зимы, говорится в сообщении.

По последним данным, жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более 24 тыс. человек.