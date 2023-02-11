Тюркские государства объединились с первого момента землетрясения в Турции

CentralAsia (KZ) - Государства-члены и государства-наблюдатели Организации тюркских государств объединились в духе солидарности и братства с первого момента землетрясения в Турции. Об этом сообщает Организация на своей странице в соцсетях.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем, они затронули и несколько районов Сирии.

По последним данным, в Турции и Сирии погибло более 24 тыс. человек в результате землетрясений.

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