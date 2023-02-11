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В Турции задержали еще одного подрядчика обрушившегося здания
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт
Предыстория: В Турции нашли дефекты в конструкциях разрушенных при землетрясении домов

CentralAsia (CA) -  В Стамбуле задержан Мехмет Эртан Акай — подрядчик ЖК Ayşe-Mehmet Polat, разрушенного в результате землетрясения в Газиантепе, пишет телеканал TRT..

Также вчера в аэропорту Стамбула при попытке выехать за границу был задержан Мехмет Яшар Кошкун — подрядчик резиденции Rönesans, разрушенной землетрясением в Хатае.

  • Ранее сообщалось, что прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего 6 февраля землетрясения и по итогам первичной оценки выявила серьезные дефекты в конструкции зданий, разрушенных в результате землетрясения.
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