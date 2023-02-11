В Турции задержали еще одного подрядчика обрушившегося здания
- Азия и мир, происшествия
- 19:17, 11 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - В Стамбуле задержан Мехмет Эртан Акай — подрядчик ЖК Ayşe-Mehmet Polat, разрушенного в результате землетрясения в Газиантепе, пишет телеканал TRT..
Также вчера в аэропорту Стамбула при попытке выехать за границу был задержан Мехмет Яшар Кошкун — подрядчик резиденции Rönesans, разрушенной землетрясением в Хатае.
- Ранее сообщалось, что прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего 6 февраля землетрясения и по итогам первичной оценки выявила серьезные дефекты в конструкции зданий, разрушенных в результате землетрясения.
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