В Турции задержали еще одного подрядчика обрушившегося здания

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CentralAsia (CA) - В Стамбуле задержан Мехмет Эртан Акай — подрядчик ЖК Ayşe-Mehmet Polat, разрушенного в результате землетрясения в Газиантепе, пишет телеканал TRT..

Также вчера в аэропорту Стамбула при попытке выехать за границу был задержан Мехмет Яшар Кошкун — подрядчик резиденции Rönesans, разрушенной землетрясением в Хатае.

Ранее сообщалось, что прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего 6 февраля землетрясения и по итогам первичной оценки выявила серьезные дефекты в конструкции зданий, разрушенных в результате землетрясения.