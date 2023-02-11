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В результате массированного удара РФ остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, - Минобороны России
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
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CentralAsia (CA) -  Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе проведения «специальной военной операции» на 11 февраля 2023 года.

В течение 10 февраля Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты, пишет Минобороны.

«Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», - говорится в сообщении.

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