В результате массированного удара РФ остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, - Минобороны России

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе проведения «специальной военной операции» на 11 февраля 2023 года.

В течение 10 февраля Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты, пишет Минобороны.

«Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», - говорится в сообщении.