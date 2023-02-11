экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции число погибших в результате землетрясений возросло до 21,8 тыс.

CentralAsia (CA) -  В результате землетрясений погибло 21 тыс. 848 граждан Турции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Шанлыурфе — городе, расположенном на границе с Сирией, передает TRT.

«Еще 80 тыс. 104 человека получили ранения. К сожалению, 335 наших граждан приняли мученическую смерть в 164 зданиях, ставших непригодными для проживания в Шанлыурфе», - сказал он.

Он отметил, что турецкий народ пережил одно из величайших бедствий в своей истории.

«Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 вызвали серьезные разрушения и человеческие жертвы в 10 провинциях», - сказал он.

Ранее сообщалось, что число погибших в Турции составило 20 тыс. 665 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com