В Турции число погибших в результате землетрясений возросло до 21,8 тыс.
- Азия и мир, происшествия
- 20:13, 11 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - В результате землетрясений погибло 21 тыс. 848 граждан Турции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Шанлыурфе — городе, расположенном на границе с Сирией, передает TRT.
«Еще 80 тыс. 104 человека получили ранения. К сожалению, 335 наших граждан приняли мученическую смерть в 164 зданиях, ставших непригодными для проживания в Шанлыурфе», - сказал он.
Он отметил, что турецкий народ пережил одно из величайших бедствий в своей истории.
«Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 вызвали серьезные разрушения и человеческие жертвы в 10 провинциях», - сказал он.
Ранее сообщалось, что число погибших в Турции составило 20 тыс. 665 человек.
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