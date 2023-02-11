В Турции число погибших в результате землетрясений возросло до 21,8 тыс.

CentralAsia (CA) - В результате землетрясений погибло 21 тыс. 848 граждан Турции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Шанлыурфе — городе, расположенном на границе с Сирией, передает TRT.

«Еще 80 тыс. 104 человека получили ранения. К сожалению, 335 наших граждан приняли мученическую смерть в 164 зданиях, ставших непригодными для проживания в Шанлыурфе», - сказал он.

Он отметил, что турецкий народ пережил одно из величайших бедствий в своей истории.

«Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 вызвали серьезные разрушения и человеческие жертвы в 10 провинциях», - сказал он.

Ранее сообщалось, что число погибших в Турции составило 20 тыс. 665 человек.